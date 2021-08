Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenlaubenbrände in Kirchditmold: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 19:20 Uhr zum Brand von zwei Gartenlauben in einem Kleingarten in der Ernst-Reuse-Straße in Kassel. Beide Hütten wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach den ersten Ermittlungen der gestern am Brandort eingesetzten Streife des Polizeireviers Süd-West liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob dem Brand möglicherweise ein technischer Defekt zugrunde liegt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

