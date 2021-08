Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen neunjährigem Jungen und schwarzem Polo in Rothenditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen einem neunjährigen Kind und einem schwarzen VW Polo, der sich am gestrigen Mittwochnachmittag im Kasseler Stadtteil Rothenditmold ereignete. Wie der Junge aus Kassel später den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, wollte er gegen 17:05 Uhr nahe der Philippistraße die Wolfhager Straße in Richtung Heußnerstraße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Neunjährige auf die Straße getreten sein, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten, woraufhin er von dem Polo erfasst wurde. Die Fahrerin des Wagens hielt sofort an und fragte den Jungen, ob er verletzt sei und sie einen Rettungswagen rufen soll. Nachdem der Neunjährige beides verneint hatte, lief er nach Hause. Dort verständigte die Mutter die Polizei, da sich der Junge leicht verletzt hatte. Das Kind berichtete, dass die Fahrerin des schwarzen VW Polo ein Kopftuch getragen habe.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

