Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Gifhorn

GifhornGifhorn (ots)

Gifhorn, Hüttenweg 30.10.2020 - 31.10.2020

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Oktober, gegen 22 Uhr, bis Samstag, 31.Oktober, gegen 9 Uhr, kam es in Gifhorn, auf dem Parkplatz "Hüttenweg", Einmündung "An der Gasanstalt", zu einem Parkplatzrempler mit Flucht.

Ein vermutlich roter PKW dürfte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Mercedes touchiert und nicht unerheblich beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Wenn jemand Angaben zur Aufklärung der Unfallflucht machen kann, kann er sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, melden.

