Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Tempo-Kontrollen auf Ihringshäuser Straße: Autofahrer mit 86 km/h erwartet Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Beamte des Polizeireviers Nord führten in der Nacht zum heutigen Donnerstag Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laserhandmessgerät auf der Ihringshäuser Straße in Kassel durch. Dazu überprüften sie in Höhe der Kaulbachstraße das Tempo der in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehrsteilnehmer. Zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr stellten sie vier Fahrer fest, die sich nicht an die erlaubten 50 km/h hielten. Drei von ihnen waren mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 71 km/h gemessen worden, weshalb die Fahrer vor Ort jeweils ein Verwarngeld bezahlten. Deutlich zu schnell war hingegen der Fahrer eines Audi A5, bei dem das Laserhandmessgerät 86 Stundenkilometer anzeigte. Er wird wegen seiner rasanten Fahrweise nun voraussichtlich einen Monat ohne Führerschein auskommen müssen. Zudem erwarten ihn ein Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

