Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anwohner ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf frischer Tat ertappte ein Anwohner am heutigen frühen Freitagmorgen einen Fahrraddieb im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Innenstadt. Als der unbekannte Täter den Zeugen entdeckte, ergriff er ohne Beute die Flucht. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den jungen Fahrraddieb geben können. Es soll sich um einen 16 bis 20 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen männlichen Täter mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, der auffällig dünn war und eine weiße Jacke trug.

Ereignet hatte sich die Tat gegen 05:40 Uhr in der Weinbergstraße, Ecke Humboldtstraße. Wie der Anwohner den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichtete, sah er im Hinterhof den jungen Täter, der sich am angeschlossenen Rennrad seines Nachbarn zu schaffen machte. Nachdem der Dieb von dem Zeugen gestört wurde, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Die nach Mitteilung des Anwohners sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Unbekannte mit der Sattelstütze des Fahrrads versucht, das Schloss zu knacken.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf den Fahrraddieb geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

