Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Mittwochabend aus der Merkurstraße gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes einen VW Scirocco beschädigt hat.

Der Scirocco-Fahrer hatten seinen Wagen nach eigenen Angaben gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz am "Decathlon" rückwärts in Queraufstellung abgestellt. Als er um 18.50 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er einen Schaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange.

Den Spuren nach zu urteilen hat ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Scirocco gestreift. Der verantwortliche Fahrer machte sich jedoch aus dem Staub, ohne sich zu melden. Sein Wagen dürfte allerdings ebenfalls einen Streifschaden in einer Höhe zwischen 34 und 62 Zentimeter davongetragen haben.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 2 unter 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell