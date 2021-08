Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibenwischer an geparkten Autos abgerissen: Betrunkene Randaliererin muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Eine betrunkene Frau hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Kassel-Bettenhausen die Polizei auf den Plan gerufen. Die 42-Jährige aus Kassel war gegen 2 Uhr durch die Osterholzstraße gezogen und hatte an geparkten Autos gegen Spiegel geschlagen sowie Scheibenwischer abgerissen. Anwohner waren durch laute Geräusche auf die Randaliererin aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Gleichzeitig folgten die Zeugen der Frau unauffällig und behielten sie im Blick, bis wenige Minuten später die Streifen des Polizeireviers Ost eintrafen und für die 42-Jährige die Handschellen klickten. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest war ihr nicht mehr möglich. Die aggressive und bereits hinreichend polizeibekannte Frau, die die Polizisten fortlaufend beleidigte, brachten sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams. Da drei geparkte Autos beschädigt wurden, muss sich die 42-Jährige nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen sie ein.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell