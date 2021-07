Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Wagen geöffnet und durchsucht

Bocholt (ots)

Eine unangenehme Überraschung erwartete am Dienstag eine Autofahrerin in Bocholt: Als die Frau gegen 06.30 Uhr zu ihrem Wagen kam, fand sie diesen mit geöffneter Heckklappe und lediglich angelehnten Türen vor. Unbekannte hatten das Innere durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Wagen hatte seit dem Vorabend an der Tenkingstraße gestanden, wo sich das Geschehen abgespielt hat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

