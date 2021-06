Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Groß Reken (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch in Reken. Der Borkener war auf einer Nebenstrecke der Dorstener Straße unterwegs, als er gegen 11.40 Uhr mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenprallte. Der Autofahrer, ein 88-jähriger Rekener, hatte die Dorstener Straße befahren und war nach links auf die Nebenfahrbahn abgebogen. Dort kam es zur Kollision, in Folge dessen der Motorradfahrer stürzte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug der Borkener keinen Helm und eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrades hat er nicht. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt mit circa 8.000 Euro beziffert. Die Dorstener Straße musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgt mit der Unterstützung von Experten des Unfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Borken mit Sitz in Ahaus.

