Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101221-997: Westtangente nach LKW-Unfall bis ca. 18.00 Uhr gesperrt

Gummersbach (ots)

Heute Mittag (10. Dezember) ist auf der Westtangente in Gummersbach ein Container-LKW von der Fahrbahn abgekommen; während der Bergung muss die Westtangente zwischen der Kreuzung Steinenbrück und der Einmündung mit der Rospestraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Der 27-Tonner war gegen 12.30 Uhr in Richtung Wiehl gefahren, als der LKW plötzlich außer Kontrolle geriet und über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs hinweg nach links von der Fahrbahn abkam. Dort bremste eine Leitplanke die Fahrt und der LKW kam in einer Schieflage zum Stillstand, die ein Umstürzen des LKW befürchten ließ. Nach einer ersten Sicherung des LKW ist inzwischen ein Bergungsteam eingetroffen. Die Bergung wird sich vermutlich bis etwa 18 Uhr hinziehen; während dieser Zeit ist die Westtangente in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Der 51 Jahre alte Fahrer des LKW erlitt bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen; ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in das Gummersbacher Krankenhaus.

