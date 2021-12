Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101221-996: Wohnungseinbruch zur Tageszeit

Hückeswagen (ots)

In ein Einfamilienhaus in Hückeswagen-Neuenherweg sind Unbekannte am Donnerstagnachmittag eingestiegen. Zwischen 13.20 und 16.20 Uhr brachen die Täter eine Kellertür des Hauses in der Straße Buchholz auf. Vom Keller aus gelangten sie in die Wohnräume, wo sie eine Uhr, ein Mobiltelefon und Bargeld aus einem Sparschwein klauten.

Wer in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell