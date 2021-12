Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101221-995: Enkeltrick - 72-Jährige mit vorgetäuschtem Unfall betrogen

Radevormwald (ots)

Am Donnerstag (9. Dezember) haben Betrüger eine Seniorin aus Radevormwald um eine hohe Summe Bargeld betrogen. Angeblich hatte ihr Enkel einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Gegen Mittag klingelte bei der Seniorin das Telefon. Als sie den Hörer abnahm, hörte sie am anderen Ende eine verzweifelte Stimme: "Oma, Oma, bitte hilf mir!" In der Annahme, ihr Enkelkind erkannt zu haben, schenkte sie dem Mann Glauben, der anschließend das Telefonat übernahm und sich als Polizeibeamter vorstellte. Der Betrüger berichtete von einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei und dass der Enkel nun ins Gefängnis müsse. Einzig helfen könne eine Kaution, die aber sofort entrichtet werden müsse. In Sorge um ihren Enkel ging die Seniorin zur Bank und besorgte die geforderte Summe. Kurz vor 16 Uhr traf sich die Geschädigte im Bereich der Uelfestraße mit einem Mann, der das Geld angeblich im Auftrag des Amtsgerichts Wuppertal in Empfang nahm.

Der Abholer war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte dunkle Haare, die in einem auffälligen Mix aus einer Kurzhaarfrisur und einem linksseitigen Scheitel bestand. Als Kleidung trug er einen grünen Parka, eine blaue Jeans und anthrazitfarbene, halbhohe Stiefel. Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell