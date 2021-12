Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091221-992: Pkw schleudert in Bushaltestelle.

Gummersbach (ots)

Am 09.12.2021, gegen 20:35 Uhr, befuhr eine 29jährige Pkw-Fahrerin aus Gummersbach mit ihrem 25jährigen Beifahrer die Landstraße 323 in Richtung Meinerzhagen. In Höhe der Ortslage Grünenthal kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte zunächst etwa 80m über einen Grünstreifen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Bushaltestellenunterstand, in welchem sich zur Unfallzeit keine Personen befanden. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich die Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu, konnten aber noch ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Bushaltestellenunterstand wurde stark beschädigt und musste abgesperrt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme einspurig befahrbar. Es entstand hoher Sachschaden.

