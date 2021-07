Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Brandmeldealarm in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 34-Jährige am Mittwoch ihr Essen auf dem Herd anbrennen ließ, löste jemand in dem Gebäude in der Marbacher Straße in Beihingen gegen 18:35 Uhr den Brandemeldealarm aus. In der Folge kam die Feuerwehr mit 47 Einsatzkräften vor Ort und suchte das Gebäude nach dem Brandherd ab und stellte im zweiten Obergeschoss den eingeschlagenen Melder und in einer Küchenzeile den Topf mit dem verbrannten Essen fest.

