Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr den vorderen rechten Reifen eines silbernen Opel Astra. Der Wagen war in Eltingen in der Straße "In der Au" auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell