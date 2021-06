Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Northeim (ots)

(hor) Einbeck, OT Wenzen, Burgstraße, Donnerstag, 03.06.2021, 14.55 Uhr,

Ein 32-jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug in Wenzen die Burgstraße aus Eimen kommend in Richtung Ortsmitte. Plötzlich kam er mit seinem Pkw nach links von seiner Fahrspur ab, geriet auf die andere Fahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden PKW einer 53-jährigen zusammen, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden. Beide Beteiligte wurden bei diesem Verkehrsunfall schwer verletzt und in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell