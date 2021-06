Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entwendeten Transporter in Brand gesetzt

Northeim (ots)

Hardegsen, Am Rothenberg, Montag, 31.05.2021, 12.00 Uhr bis Dienstag, 01.06.2021, 09.45 Uhr

HARDEGSEN (Mü) - Im oben genannten Zeitraum wurde ein Fahrzeug in Brand gesetzt.

Ein bislang unbekannter Täter setzte einen zuvor in Göttingen entwendeten Transporter VW auf unbekannte Weise in einem Waldstück bei Hardegsen in Brand. Der Vorfall wurde erst bekannt, als das Fahrzeug bereits bis zur Karosserie heruntergebrannt war. Der Brand breitete sich nicht aus und beschränkte sich auf das Fahrzeug. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050.

