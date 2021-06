Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Marktkauf in Einbeck

Northeim (ots)

(hor) Einbeck, Altendorfer Tor, Parkplatz - Warenhaus Marktkauf, Am Dienstag, 01.06.2021, kam es zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in Einbeck, Parkplatz Marktkauf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem das verursachende Fahrzeug sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Das beschädigte Fahrzeug hatte eine Beschädigung an der rechten vorderen Stoßstangenecke. Zudem konnten weiße Kratzer oder Farbanhaftungen an der schwarz lackierten Stoßstange festgestellt werden.

Wer den Unfall am Dienstagmorgen, 01.06.2021, auf dem Parkplatz vom Marktkauf in Einbeck gesehen hat oder Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter 05561 94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell