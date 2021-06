Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Einfamilienhauses Dassel, OT Lüthorst

Northeim (ots)

(hor) Dassel, OT Lüthorst, Dienstag, 01.06.2021,

Am Dienstag, in den frühen Abendstunden, kam es zu einem Einsatz der Feuerwehren und der Polizei in Dassel,im dortigen Ortsteil Lüthorst. Durch eine Anwohnerin wurde der Feuerwehrtechnischen Zentrale Northeim eine Rauchentwicklung im Bereich eines angrenzenden älteren Einfamilienhauses gemeldet. Der 52-jährige Bewohner befand sich nicht zugegen. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehr- und Polizeikräfte befand sich das Erdgeschoss des Einfamilienhauses bereits in Teilbrand. Durch Feuerwehrkräfte der Ortschaft Lüthorst und umliegender Ortschaften wurde unter Einsatzleitung des Ortsbrandmeisters Lüthorst die Brandbekämpfung durchgeführt. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt an den elektronischen oder ein Schadnagerfraß Ursache für den Brand ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch den Brandhergang entstand ein Gebäudeschaden in geschätzter Höhe von ca. 20.000,- EUR. Personenschaden ist nicht eingetreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell