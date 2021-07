Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Mutmaßliches Einbrecher-Trio in Herrenberg auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn hat die Polizei in Herrenberg in der Nacht zum Mittwoch in der Robert-Schuhmann-Straße drei mutmaßliche Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der Zeuge hatte gegen 00:45 Uhr von einem Nachbargrundstück verdächtige Geräusche und den Schein von Taschenlampen wahrgenommen und sofort die Polizei verständigt. Mehrere Streifenbesatzungen umstellten daraufhin das Haus und nahmen zwei 25 und 35 Jahre alte Tatverdächtige fest, als diese zu flüchten versuchten. Einer der beiden hatte sich bereits mutmaßliches Diebesgut in die Hosentaschen gesteckt. Beamte der Polizeihundeführerstaffel entdeckten bei der Absuche des Umgebung einen VW Passat mit rumänischem Kennzeichen, in dem ein weiterer 35-Jähriger auf seine mutmaßlichen Komplizen wartete. Er wurde ebenfalls festgenommen. Die drei rumänischen Staatsangehörigen, von denen zwei bereits einschlägig in Erscheinung getreten waren, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt, der die gegen sie beantragten Haftbefehle in Vollzug setzte und sie in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

