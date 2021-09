Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zweiter Ausreißer (13) ebenfalls wohl auf

Porta Westfalica, Rinteln (ots)

Auch die Suche nach dem zweiten Ausreißer (13) hat ein gutes Ende gefunden.

So wurde der 13-jährige Junge am frühen Montagabend von einer Bekannten im Landkreis Schaumburg in der Innenstadt von Rinteln gesehen. Er konnte zwischenzeitlich unversehrt in die Obhut seiner Betreuer übergeben werden.

Sein gleichaltriger Begleiter war bereits zuvor ebenfalls unbeschadet aufgegriffen worden. Dies hatte die Polizei Minden-Lübbecke am gestrigen Tag vermeldet.

Beide Kinder waren am Dienstag vor einer Woche (21. September) aus einer Jugendeinrichtung in Porta Westfalica-Kleinenbremen abgängig und hatten diese offenbar eigenständig verlassen.

