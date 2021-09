Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Elf Fahrzeuge bei Einsturz einer Betonwand beschädigt

Porta Westfalica (ots)

Nach dem Einsturz der aus Betonelementen bestehenden Gebäudewand in Barkhausen am Montag liegt der Polizei mittlerweile eine Schadensbilanz vor. Durch umherfliegende Bauteile wurden insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt, welche auf dem östlichen Parkstreifen der Feldstraße standen. An den Pkws entstanden vor allem Dellen und Lackkratzer. Zudem wiesen diverse Felgen entsprechende Beschädigungen auf. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro aus.

Wie es zu dem Einsturz der Wand kam, ist derzeit noch unklar. Die Verantwortlichen der Abrissfirma aus Bielefeld hatten auf Nachfrage durch die Polizei zunächst keine Erklärung für den plötzlichen Einsturz. Verletzte wurden der Polizei nicht gemeldet. Die Beamten sprachen von einem glücklichen Umstand, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Fußgänger oder Radfahrer in dem betroffenen Bereich aufhielten.

