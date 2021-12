Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091221-990: Dreiste Metalldiebe

Waldbröl (ots)

Während der Anwesenheit des Firmeninhabers haben drei Männer zwischen 25 und 36 Jahren am Mittwoch (8. Dezember) Metallschrott aus einem Container stehlen wollen. Die Männer aus Herne und Gelsenkirchen waren gegen 16.00 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf das Gelände einer Firma in der Käthe-Kollwitz-Straße gefahren und hatten Metallschrott aus einem Container in den Transporter geladen. Nach dem Eingreifen des Eigentümers versuchte einer der Männer den Eigentümer durch Drohungen einzuschüchtern; letztendlich luden die Personen den Schrott aber wieder zurück in den Container. Die verständigte Polizei fand im Transporter weiteren Metallschrott, für den die Männer weder einen Eigentumsnachweis noch eine Sammelerlaubnis vorweisen konnten. Den restlichen Schrott mussten die Männer daher beim Bauhof Waldbröl abgeben; sie erwartet nun ein Strafverfahren.

