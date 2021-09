Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitskontrollen am Samstagabend

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben in der Nacht zum Sonntag (12.09.2021) im Bereich der Richard-von-Weizsäcker-Planie Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 00.30 Uhr und 02.30 Uhr stellten die Verkehrspolizisten 20 Autofahrer fest, die zu schnell im Planie-Tunnel unterwegs waren, in dem 40 km/h erlaubt sind. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie Punkten in Flensburg rechnen. Neun Autofahrer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot.

