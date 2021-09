Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller offenbar gestohlen und vor Polizei geflüchtet - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (11.09.2021) an der Schwarenbergstraße einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Schönbühlstraße mit weiteren mutmaßlichen Komplizen einen Mietroller gestohlen zu haben. Der 16-Jährige fiel den Polizeibeamten gegen 17.30 Uhr in der Haußmannstraße auf, da er ohne Schutzhelm auf dem Roller fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er unter anderem auf dem Gehweg in Richtung Schwarenbergstraße, wo ihn die Beamten vorläufig festnahmen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Komplizen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden. Insbesondere eine bislang unbekannte Zeugin, die ihre Beobachtungen auf dem Polizeirevier 5 schilderte und das Revier verlassen hatte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, wird gebeten, sich erneut zu melden.

