Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Batterie in Brand geraten

Herzlake (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Straße Am Mühlenweg in Herzlake alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet eine Batterie in einer Garage in Brand. Die Feuerwehren aus Herzlake und Holte waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

