Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel

Hamminkeln - Betrüger versuchen es immer wieder

Warnung der Polizei aus aktuellem Anlass

Wesel (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger, an das Geld insbesondere älterer Menschen zu kommen. Der "Enkeltrick" oder die sogenannten "Falschen Polizeibeamte", sind dabei nach wie vor beliebt.

Trotz zahlreicher Warnungen der Kreispolizeibehörden kommt es immer wieder zu Fällen, bei denen die Betrüger erfolgreich sind.

In dieser Woche erreichten Seniorinnen und Senioren in Wesel und in Hamminkeln solche Anrufe. Zum Glück fiel niemand auf die Gauner herein, dennoch weiß die Polizei, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist.

Hier noch einmal ein Beispiel einer solchen Masche:

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus, arbeiten angeblich mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

Die Anrufer wirken sehr seriös und sprechen aktzenfreies Deutsch.

Der Modus Operandi ist meistens identisch:

"In ihrer Nachbarschaft wurde eingebrochen, wir haben zwei Täter gefasst, zwei sind noch auf der Flucht. Ihr Name wurde auf Zetteln bei den Tätern entdeckt. Ihre Wertgegestände sind in Gefahr."

Die Opfer werden aufgefordert, ihr Hab und Gut an "falsche" Polizeibeamte zu übergeben. Dies erfolgt durch Abholer. Geld und Wertgegenstände sollen vor die Tür gelegt oder an einen vereinbarten Ort gebracht werden.

Die Opfer werden dauerhaft in der Telefonleitung gehalten, bis die Übergabe erfolgt ist. (Zur Verhinderung, dass die "richtige" Polizei oder Familienmitglieder kontaktiert werden können.)

Die Polizei rät:

Die Polizei fragt NIEMALS nach Wertgegenständen oder Bargeld! Die Polizei fordert NIEMANDEN zur Übergabe von Bargeld oder Schmuck auf! Geben Sie keine Auskünfte am Telefon! Holen Sie kein Geld von der Bank ab! Beenden Sie sofort das Telefonat! Notieren Sie sich die Rufnummer und erstatten Sie Anzeige! Im Zweifel legen Sie auf und rufen Sie immer selbst den Notruf 110 an!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell