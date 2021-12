Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091221-988: 72-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Ein 72-jähriger Radfahrer aus Engelskirchen ist am Mittwoch (8. Dezember) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Um 13:30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Engelskirchener mit seinem Wagen auf der Straße Broich in Richtung Overather Straße. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem 72-Jährigen, der auf dem Radweg aus Engelskirchen kommend in Richtung Loope unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

