POL-GM: 081221-986: Betrüger mit Schockmasche erfolgreich

Gummersbach / Oberbergischer Kreis (ots)

In den letzten Tagen sind im Oberbergischen wieder vermehrt Anrufe eingegangen, bei denen Betrüger sich als Polizeibeamte ausgaben und nach einem angeblichen Unfall eine Kaution einforderten; in einem Fall waren die Kriminellen leider erfolgreich.

Die seit einiger Zeit verbreitete Methode der Betrüger versetzt die Opfer zunächst in einen Schockzustand. Meist meldet sich zunächst eine völlig aufgelöste und weinende Person, die von einem schlimmen Unfall berichtet - dann übernimmt ein als Polizist oder eine Polizistin getarnte Person das Telefonat und spielt dem arglosen Opfer vor, dass es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben habe, den der Sohn/die Tochter oder in manchen Fällen auch Enkelkinder verursacht haben sollen. Von den mit der schlimmen Nachricht überrumpelten Angehörigen wird dann eine Kaution gefordert, damit diese nicht ins Gefängnis kommen müssen.

Mit diesen perfekt inszenierten Horrorszenarien schaffen es die professionellen Kriminellen immer wieder, dass die Geschädigten keinen klaren Gedanken mehr fassen können und auf die Forderungen eingehen. Ein Ehepaar aus Gummersbach (58 und 60 Jahre) hatte am Nikolaustag noch Glück: Sie hatten bereits eine hohe Summe von der Bank geholt, die sie im weiteren Verlauf an eine Kontaktperson übergeben sollten, als ihre angeblich verhaftete Tochter plötzlich vor ihnen stand.

Ein ebenfalls aus Gummersbach stammender Senior übergab dagegen am Dienstagnachmittag (7. Dezember) einer unbekannten Frau eine beträchtliche Summe an Bargeld; hier sollte es der Enkel gewesen sein, der den Unfall verursacht haben sollte. Die Betrüger schickten dem Senior sogar ein Taxi nach Hause, damit dieser zur Bank fahren konnte. Erst am nächsten Tag beim Gespräch mit seiner Tochter stellte sich heraus, dass er mit einer frei erfundenen Geschichte hereingelegt worden war.

Geld oder Wertsachen gehören nicht in die Hände von Unbekannten! Egal, mit welcher Geschichte ein Anrufer um die Ecke kommt - immer, wenn es darum geht, Geld oder Wertsachen auszuhändigen, ist an der Geschichte garantiert etwas faul. Die Polizei rät bei solchen Telefonaten sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren.

