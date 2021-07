Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zehnhausen bei Rennerod (ots)

Am Donnerstag, dem 08.07.2021, gegen 09:20 Uhr, ereignete sich auf der B54, kurz vor Zehnhausen b.R., ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 68-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B54, aus Siegen kommend in Richtung Rennerod. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn. Da der entgegenkommende LKW in die unbefestigte Fahrbahnbankette auswich, kam es nur zur einer seitlichen Kollision, so dass es lediglich zu einem Sachschaden kam. Unbeteiligte Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell