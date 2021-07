Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Meudt (ots)

Am Freitag, den 09.07.2021, gegen 23.20 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus der VG Westerburg mit ihrem PKW die L315 von Meudt Richtung Berod bei Wallmerod. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn und kam in einem Waldstück zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und musste zur ärztlichen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Für die Bergung des PKW musste die Feuerwehr in Anspruch genommen und die L315 zeitweise komplett gesperrt werden.

