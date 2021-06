Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Montagabend, um 18:55 Uhr, legte eine 81-jährige Seniorin aus Schortens in einer Bankfiliale in der Menkestraße kurzzeitig ihre Geldbörse neben dem Kontoauszugdrucker ab. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

