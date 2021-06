Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zum wiederholten Male zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an mehreren Schulgebäuden im Riesweg in Obenstrohe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell