POL-PDMT: Motorradunfall mit leicht verletzter Fahrerin und Unfallflucht

Görgeshausen (ots)

Görgeshausen- Am Freitag den 09.07.2021 gegen 9:45 Uhr befährt eine 17-Jährige aus der Verbandsgemeinde Wirges mit ihrem Motorrad die L318 von Görgeshausen in Fahrtrichtung Diez. Im Verlauf einer Rechtskurve wurde sie von einem PKW überholt und geschnitten. Durch die notwendige Vollbremsung kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und stürzte dort. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Von diesem ist nur bekannt, dass es sich um einen SUV handelt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur unter der 02602 92260

