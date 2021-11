Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel aus Container entwendet und Stromkästen aufgebrochen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter brachen einen Container an der Straße Am Dorfweg auf und stahlen daraus mehrere Kabel in einer Länge von insgesamt 100 Metern. Zudem wurden mehrere Stromkästen auf derselben Straße gewaltsam geöffnet und daraus ebenfalls Stromkabel gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum 11. November (Donnerstag).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell