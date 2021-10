PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kiedrich: Stoppschild missachtet - Fahrradfahrer schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Abend des 05.10.2021 gegen 19:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Eltviller Straße / Sonnenlandstraße in Kiedrich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 50jährigen Radfahrer aus Kiedrich. Der Radfahrer befuhr die Eltviller Straße in Richtung Sonnenlandstraße. Als dieser gerade die Einmündung zur Eltviller Straße passieren wollte, übersah der aus Richtung Marktstraße kommende 85-jährige Fahrzeugführer, ebenfalls aus Kiedrich, den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Die Vorfahrt ist an dieser Stelle durch ein Stoppschild geregelt. Der PKW touchierte das Hinterrad des Radfahrers mit der vorderen Stoßstange. Dieser leichte Kontakt reichte aus, sodass der Radfahrer in der Folge stürzte und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug. Bedauerlicherweise trug der Radfahrer keinen Schutzhelm. Durch den Sturz erlitt der Kiedricher schwere Verletzungen am Kopf und musste durch Rettungskräfte in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert werden. Am Fahrrad und am PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 500EUR. Boos, PHK

