PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher schlagen zu +++ Motorrad gestohlen +++ Unfallverursacher flieht

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Schnellimbiss,

Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 02.10.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Einbrecher in einen Schnellimbiss in der Wiesbadener Straße in Idstein eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gastraum des Lokals und stahlen dabei die Wechselgeldkasse samt Inhalt. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute in Höhe von einigen Hundert Euro in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Eindringen entstand darüber hinaus ein Sachschaden von etwa 500 Euro an der Gaststätte.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Motorrad gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Fürstbischof-Rudolf-Straße, Sonntag, 03.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 14:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag stahlen unbekannte Diebe in Rüdesheim ein Motorrad. Das schwarze Zweirad der Marke BMW Modell R1100 S parkte im besagten Zeitraum unmittelbar vor dem Wohnhaus des Inhabers in der Fürstbischof-Rudolf-Straße. Den Tätern gelang es das Motorrad im Wert von etwa 3.000 Euro unbemerkt zu entwenden. Denkbar ist, dass das Kraftrad, welches zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen RÜD-PK 7 versehen war, mithilfe eines transportfähigen Fahrzeuges wegbefördert wurde.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation in Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht auf Parkdeck

Eltville am Rhein, Kiliansring, Samstag, 02.10.2021, 20:30 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 11:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende ereignete sich auf dem öffentlichen Parkdeck in der Straße "Kiliansring" in Eltville eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei nach Zeugen sucht. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagvormittag parkte ein grauer Mini Cooper auf dem unteren Parkdeck und wurde dabei durch ein fremdes Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich daraufhin von dem Parkdeck, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Am Mini Cooper entstand Sachschaden, der im vierstelligen Bereich beziffert wird.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

