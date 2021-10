PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere hochwertige E-Bikes bei Einbruch entwendet +++ Einbruch in Gaststätte +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehr als zwanzig hochwertige E-Bikes bei Einbruch gestohlen, Nieder-Walluf, Am Klingenweg, Samstag, 02.10.2021, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag sind bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Nieder-Walluf mehrere hochwertige E-Bikes gestohlen worden. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten gegen 03:30 Uhr gewaltsam über ein Seitenfenster in den Verkaufsraum des Fahrradladens ein. Aus dem Geschäft entwendeten die Einbrecher mehr als zwanzig Elektrofahrräder verschiedenster Marken, deren Gesamtwert auf einen sechsstelligen Eurobetrag beziffert wird. Im Anschluss gelang den Tätern mitsamt ihrer hochwertigen Beute die Flucht. Zur Art und Weise des Abtransportes der Fahrräder können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Täter und zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Einbruch in Gaststätte, Eltville-Hattenheim, Auweg, Samstag, 02.10.2021, 22:45 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 09:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Gaststätte in Eltville-Hattenheim eingebrochen und hatten es dabei auf Bargeld abgesehen. Die Unbekannten suchten das in der Straße "Auweg" gelegene Lokal in unmittelbarer Nähe zum Rhein auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Gebäude angekommen, brachen sie die Kassen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro. Bevor die unbekannten Täter die Flucht antraten, entwendeten sie darüber hinaus ein Portemonnaie samt Bargeld aus der Gaststätte.

Die Ermittlungsgruppe in Eltville erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

3. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen, Taunusstein-Neuhof, Im Maisel, Sonntag, 03.10.2021, 18:30 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am frühen Sonntagabend brachen Unbekannte in der Straße "Im Maisel" in Taunusstein-Neuhof in zwei geparkte Fahrzeuge ein. Ein blauer Skoda Kodiaq und ein blauer Mercedes C220 fielen dabei den Tätern zum Opfer, indem beide Pkw gewaltsam aufgebrochen wurden. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Fahrzeuge und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt. Die Täter verließen daraufhin unbemerkt den Tatort.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Idstein, Limburger Straße, Samstag, 02.10.2021, 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines LIDL-Marktes in der Limburger Straße in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei nach Zeugen sucht. Gegen 10:45 Uhr parkte eine 61-Jährige ihren roten Hyundai ix20 auf besagtem Parkplatz des Einkaufsmarktes und stellte eine halbe Stunde später bei der Rückkehr zum Fahrzeug einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Beifahrertür fest. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

