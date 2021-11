Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruchsversuch überrascht

Wassenberg-Birgelen (ots)

Als der Bewohner eines Hauses an der Rosenthaler Straße am Donnerstag, 11. November, gegen 17.30 Uhr nach Hause kam, fand er eine unbekannte männliche Person in seinem Garten vor. Diese flüchtete sofort über einen Grundstückszaun auf die Straße. Dort lief er in Begleitung einer zweiten männlichen Person in Richtung Ortskern davon. Bei Nachschau stellte der Hauseigentümer fest, dass an einem Fenster frische Hebelspuren erkennbar waren. Es ist jedoch beim Einbruchsversuch geblieben. Die Täter werden als zirka 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Einer trug eine rote Kapuzenjacke und eine schwarze Weste, der andere war komplett dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kapuzenjacke. Beide hatten die Kapuzen über den Kopf gezogen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder kann Angaben zur Identität der Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

