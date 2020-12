Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Anhänger mit Baumaschinen in Miltzow gestohlen - mehr als 50.000 Euro Stehlschaden

Miltzow/PR GrimmenMiltzow/PR Grimmen (ots)

Gestern Vormittag hat ein Mitarbeiter eines Bauprojekts in Miltzow bei der Polizei in Grimmen den Diebstahl eines Anhängers mit mehreren hochwertigen Baumaschinen angezeigt. Der Tatort - ein Betriebsgelände - befindet sich direkt an der Ortsdurchfahrt, also an der Landesstraße 30. Vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, circa 14:00 Uhr und gestern Morgen, circa 08:00 Uhr, haben der oder die Täter einen Anhänger mit dem Kennzeichen B-BN9706 gestohlen. Auf diesem befanden sich ein CAT-Minibagger, ein Rüttelstampfer und eine Rüttelplatte der Firma Weber sowie ein Schnellwechsler.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge zu anderen Diebstählen von Baumaschinen und die Möglichkeit eines Falles von grenzüberschreitender Kriminalität werden geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Anhängers oder der Baumaschinen machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Grimmen unter 038326/570, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Claudia Tupeit

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell