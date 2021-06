Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 565 - mehrere Verletzte

Bonn (ots)

BAB 565, Fahrtrichtung Koblenz; 14.06.2021 10:49 Uhr

Auf der Autobahn 565 ereignete sich am Vormittag zwischen den Anschlussstellen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Nord ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Eine Person wurde in dem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Dazu wurde an der Fahrerseite eine große Seitenöffnung geschaffen, durch die die Person achsengerecht aus dem Fahrzeug gehoben werden konnte.

Insgesamt mussten drei Personen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden, zwei davon erlitten schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden nach der Erstversorgung in Bonner Krankenhäuser transportiert.

Durch die Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden. Zeitweise bildete sich ein Rückstau bis zu Anschlussstelle Endenich, wobei die Rettungsgasse weiterhin vorbildlich freigehalten wurde.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von den Berufsfeuerwachen 1 und 2, der Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises. Die Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr besetzte für den Zeitraum des Einsatzes die verwaiste Feuerwache 1.

