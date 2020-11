Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Gegen geparkten Pkw gefahren

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Dettenheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Fahrer eines Skodas gegen 11:25 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Einmündung Langgewann kam er offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt eine im geparkten VW auf dem Beifahrersitz wartende 86-Jährige leichte Verletzungen. Der 24-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Florian Herr, Pressestelle

