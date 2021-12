Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071221-985: Schwarzer Audi Q5 gestohlen

Radevormwald (ots)

In der vergangenen Nacht (7. Dezember) haben Unbekannte in Radevormwald-Bergerhof einen schwarzen Audi Q5 gestohlen. Der Audi mit den Kennzeichen W-KE 2 war auf dem Grundstück eines Hauses an der Stormstraße abgestellt und wurde in der Zeit zwischen Mitternacht und 02.45 Uhr gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

