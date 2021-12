Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091221-989: Imbiss aufgebrochen

Reichshof (ots)

Einen Schnellimbiss haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (8. Dezember) in Reichshof-Wildbergerhütte aufgebrochen und dabei Geld aus einer Kasse erbeutet. In der Zeit zwischen Mitternacht und 13 Uhr hatten die Einbrecher die Eingangstür des Imbisses an der Siegener Straße aufgebrochen. Mit Bargeld aus der Wechselgeldkasse konnten sie anschließend unerkannt entkommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

