POL-GM: 101221-994: Vier leicht verletzte Personen nach Auffahrunfall

Radevormwald (ots)

Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (9. Dezember) auf der B 483 bei Rochollsberg ereignet hat.

Eine 36-jährige Radevormwalderin fuhr um 16:40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der B 483 in Richtung Radevormwald. Als ein vorausfahrender Wagen auf die Straße "Rochollsberg" abbiegen wollte, bremste die 36-Jährige hielt verkehrsbedingt an. Ein hinter ihr fahrender 21-jähriger BMW-Fahrer aus Hückeswagen konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den stehenden Fiesta auf. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, erlitten die Fahrerin des Ford und ihre drei Kinder (2, 5 und 8 Jahre) leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die verletzten Kinder für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

