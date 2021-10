Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen nach Tankbetrug in Hohenkirchen gesucht

Hohenkirchen (ots)

Am heutigen Tag erhielt die Polizei in Hohenkirchen Kenntnis von einem Tankbetrug, der sich am 17.10. um 12.55 Uhr im Tankshop Hohenkirchen in der Jeversche Straße ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer betankte seinen silbernen Pkw SUV/Geländewagen der Marke Jeep, Modell "Compass" und entfernte sich ohne zu bezahlen in Richtung Ortsmitte Hohenkirchen. Das hintere Kennzeichen fehlte, das vordere Kennzeichen war mit einer Folie unkenntlich gemacht. Zu dem Fahrzeugführer können folgende Angaben getätigt werden: - ca. 40 - 50 Jahre alt - schlank - dunkel gekleidet - dunkles Basecap - Mundnasenschutz im Gesicht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hohenkirchen unter der Rufnummer 04463 808910 in Verbindung zu setzen.

