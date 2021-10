Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer nach Fahrraddiebstahl (mit Bild)

Schortens (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am 25.10.2021 im Bereich Schortens ein grünes Mountainbike der Marke HAIBIKE entwendet. Das Fahrrad konnte bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Reifengröße beträgt 27,5 Zoll, das Fahrrad verfügt über eine 24-Gang-Kettenschaltung. Aufgefunden wurde das Fahrrad ohne Vorderfelge. Hinweise zum Eigentümer nehmen die Polizeidienststellen in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 und in Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 entgegen.

