Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Haftbefehl am Kieler Ostuferhafen vollstreckt

Kiel (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung kontrollierten Bundespolizisten am Sonntag (13.06) einen 53-jähriger Mann im Kieler Ostuferhafen. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Beamten fest, dass gegen den LKW-Fahrer eine Fahndungsnotierung vorlag. Er wurde durch die Staatsanwaltschaft Chemnitz per Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gesucht. Demnach wurde er zu einer Geldstrafe von 1.800,-EUR oder ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe verurteilt. Der Litauer wurde vor Ort verhaftet, die Sattelzugmaschine und der Auflieger verblieben im Ostuferhafen. Der Versuch den Betrag am Geldautomaten abzuheben blieb erfolglos, da die Forderung doch wesentlich höher war, als sein Auszahlungslimit am Automaten.

Der Mann wurde anschließend durch die Bundespolizei einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

