Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: 23-Jähriger wirft Glasflasche auf Polizeiauto

Lübeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.06.2021 kam es am Lübecker Hauptbahnhof zu einer Sachbeschädigung an einem Dienstfahrzeug der Bundespolizei durch Flaschenwurf.

Gegen 01:40 Uhr vernahmen Bundespolizisten ein lauten Knall außerhalb des Bahnhofs. Bei der Überprüfung auf dem Parkplatz konnten sie an dem Dienstfahrzeug einen Schaden am rechten Seitenspiegel feststellen. Neben dem Wagen lag eine zerbrochene Glasflasche. In unmittelbarer Nähe konnte eine männliche Person angetroffen werden. Der Mann führte mehrere Flaschen der gleichen Biermarke mit sich, mit der die Sachbeschädigung begangen wurde. Auf Nachfrage gab er an, die Flasche auf den Dienstwagen geworfen zu haben. Zuständigkeitshalber wurde eine Streife der Landespolizei hinzugezogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Nach ersten Einschätzungen ist ein Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von ca. 250,-EUR entstanden. Der Mann konnte nach Anzeigenfertigung dann ohne die Bierflaschen seinen Weg fortsetzen.

