Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl einer Tiefgaragenampel

Bild-Infos

Download

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 03.03.2021 15:15 Uhr bis zum 04.03.2021 06:00 Uhr wurde die Lichtzeichenanlage (Ampel) an der Tiergarage im Ponyweg in Neubrandenburg entwendet. Die Lichtzeichenanlage befand sich an der Einfahrt zur Tiefgarage auf dem hinteren Teil des Parkplatzes der Agentur für Arbeit. Bislang unbekannte Täter haben das Stromkabel durchtrennt und die Lichtzeichenanlage entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Lichtzeichenanlage geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell